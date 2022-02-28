Развеян фейк: группа так называемых российских диверсантов – обычные украинские мародёры

Развеян еще один фейк с украинской стороны. Группа так называемых российских диверсантов, устроивших бардак в чужой стране, на деле – обычные местные мародеры, рассказали в Минобороны России. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможность получить оружие всем желающим справоцировала настоящую волну грабежей в Украине. Подобные инциденты происходят в разных городах страны. Так, в Ирпене мужчины попытались взломать дверь и обокрасть магазин. А в Харькове неизвестные разнесли заправку. Мародеры Киева довольствоваться торговыми центрами не хотят, а потому нацелились на квартиры. Чтобы проверить, есть ли в них жильцы, на замочную скважину клеят стикер. И если он не сорван, сохраняется опасность взлома.

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