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Развернули флаги. Украинские депутаты пытались сорвать выступление российской делегации на саммите в Анкаре

05 мая 2023 11:29
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Украинские депутаты пытались сорвать выступление российской делегации на саммите в Анкаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел во время встречи в рамках Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.  

Развернули флаги. Украинские депутаты пытались сорвать выступление российской делегации на саммите в Анкаре-1

В ходе выступления представителей России украинские депутаты развернули национальный флаг, а также черно-красный флаг националистов. В ответ на это спикер турецкого парламента потребовал убрать символы и удалить провокаторов из зала. Правда, те занять свои места отказались и продолжили выкрикивать оскорбительные фразы. Впрочем, попытка срыва выступления российской делегации оказалась провальной.  

# Международная политика # Фотофакт

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