Развернули флаги. Украинские депутаты пытались сорвать выступление российской делегации на саммите в Анкаре

Украинские депутаты пытались сорвать выступление российской делегации на саммите в Анкаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел во время встречи в рамках Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.

В ходе выступления представителей России украинские депутаты развернули национальный флаг, а также черно-красный флаг националистов. В ответ на это спикер турецкого парламента потребовал убрать символы и удалить провокаторов из зала. Правда, те занять свои места отказались и продолжили выкрикивать оскорбительные фразы. Впрочем, попытка срыва выступления российской делегации оказалась провальной.