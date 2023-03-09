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Разведка США считает высоким риск военного конфликта России с НАТО

09 марта 2023 06:21
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Американская разведка не считает, что Россия намерена идти на вооруженный конфликт с Соединенными Штатами и НАТО, но вероятность столкновения есть. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на отчет нацразведки США. 

Риски эскалации в Украине очень высоки, отмечается в отчете. Авторы доклада указывают, что Российская Федерация все это время пыталась не допустить расширения военных действий за границами Украины, однако вероятность эскалации очень высока. 

В отчете также отмечается, что РФ еще десяток лет будет продолжать оставаться серьезным вызовом для Вашингтона. Москва сохранит свое влияние в мире в области ВС, разведки, безопасности и энергетики. 

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# Международная политика

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