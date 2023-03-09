Разведка США считает высоким риск военного конфликта России с НАТО

Американская разведка не считает, что Россия намерена идти на вооруженный конфликт с Соединенными Штатами и НАТО, но вероятность столкновения есть. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на отчет нацразведки США.

Риски эскалации в Украине очень высоки, отмечается в отчете. Авторы доклада указывают, что Российская Федерация все это время пыталась не допустить расширения военных действий за границами Украины, однако вероятность эскалации очень высока.

В отчете также отмечается, что РФ еще десяток лет будет продолжать оставаться серьезным вызовом для Вашингтона. Москва сохранит свое влияние в мире в области ВС, разведки, безопасности и энергетики.