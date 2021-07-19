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Разрушительные наводнения в Европе: в Киеве подтоплены станции метро и подземные переходы

19 июля 2021 15:33
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Разрушительные наводнения охватили Европу. Большая вода хлынула в Польшу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разрушительные наводнения в Европе: в Киеве подтоплены станции метро и подземные переходы-1

В зоне подтопления несколько населенных пунктов. Под Краковом стихия разрушила мосты, повредила линии электропередачи. В некоторых районах объявлена эвакуация.

Разрушительные наводнения в Европе: в Киеве подтоплены станции метро и подземные переходы-4

Под ударом сильнейших дождей оказалась и украинская столица. Ливни спровоцировали в Киеве транспортный коллапс. Подтоплены станции метро и подземные переходы. На дорогах километровые пробки.

Разрушительные наводнения в Европе: в Киеве подтоплены станции метро и подземные переходы-7

В некоторых странах рекордные наводнения привели к человеческим жертвами. В Австрии погиб один житель, в Бельгии – более 30. А в Германии в списке погибших свыше 160. Несколько сотен человек при этом числятся пропавшими без вести. Экономический ущерб от непогоды предстоит оценить специалистам. Однако уже очевидно: убытки колоссальные.

# Наводнение # Фотофакт

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