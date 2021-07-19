Разрушительные наводнения в Европе: в Киеве подтоплены станции метро и подземные переходы

В некоторых странах рекордные наводнения привели к человеческим жертвами. В Австрии погиб один житель, в Бельгии – более 30. А в Германии в списке погибших свыше 160. Несколько сотен человек при этом числятся пропавшими без вести. Экономический ущерб от непогоды предстоит оценить специалистам. Однако уже очевидно: убытки колоссальные.