Разрушается самый большой в мире айсберг. Какие могут быть последствия?

Новости мира. Самый большой в мире айсберг А-68 разрушается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне от него откололся кусок площадью 175 квадратных километров.

Ученые считают это началом конца ледяной глыбы. Войдя в более теплые воды, гигант начнет разваливаться еще быстрее. По мнению специалистов, процесс разрушения неизбежен и будет длиться годами.

Айсберг А-68 похож на лист бумаги. Его длина – около 150 тысяч метров, площадь – более 5 тысяч квадратных километров.