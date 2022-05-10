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Размером в 4 футбольных поля. Где строят крупнейшую в Европе плавучую солнечную электростанцию?

10 мая 2022 09:37
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Новости Португалии. Португалия начала строить крупнейшую в Европе плавучую солнечную электростанцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот проект – попытка сократить зависимость страны от импортного топлива.

Размером в 4 футбольных поля. Где строят крупнейшую в Европе плавучую солнечную электростанцию?-1

Энергокомплекс размером в четыре футбольных поля будет оборудован 12 тысячами солнечных панелей. Предполагается, что выработанной энергии хватит, чтобы на треть закрыть потребности двух близлежащих городов. По мнению авторов проекта, затраты на его реализацию окупятся скоро, так как стоимость такого электричества составляет лишь 25 % от стоимости топлива, сжигаемого на электростанциях.

Размером в 4 футбольных поля. Где строят крупнейшую в Европе плавучую солнечную электростанцию?-4

Еще одна особенность такой солнечной электростанции – мобильность. Плавающие панели можно передвигать и подключать к любым линиям электропередачи.

# Электроснабжение # Фотофакт

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