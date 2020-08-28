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«Раз – из вещания всё, выключат нас». Почему в Украине закрыли телеканал «Киевская Русь. КРТ»

28 августа 2020 23:23
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Новости Украины. В Украине закрыли один из телеканалов. Что стало поводом? Подробности в программе Новости «24 часа».

В Украине закрыли канал «Киевская Русь. КРТ». Это СМИ известно критикой действующей власти. Совсем недавно канал подвергся проверкам за показ парадов Победы в Москве и в Минске. Сюжет о том, как в Беларуси праздновали 9 Мая, нарушил одно из самых строгих правил Украины – запрет на демонстрацию советской символики.  

«Раз – из вещания всё, выключат нас». Почему в Украине закрыли телеканал «Киевская Русь. КРТ»-1

Государство должно устанавливать определенный критерий качества, ниже которого нельзя опускаться. Это и прозрачность, и демократичность, и свобода слова. А потребитель уже выбирает, потому что он потребляет эти услуги.  

«Раз – из вещания всё, выключат нас». Почему в Украине закрыли телеканал «Киевская Русь. КРТ»-4

Если телеканал, как говорится, не делает никаких плохих вещей – не призывает к насилию или свержению власти – то трогать его нельзя, даже если он власть критикует.  

«Раз – из вещания всё, выключат нас». Почему в Украине закрыли телеканал «Киевская Русь. КРТ»-7

Чиновники наши вообще немного заврались. Мы же видим, что делается, мы видим, какое давление оказывается на телеканалы. То, что они так уверенно это делают – это уже не то что страшно, это очень страшно.  

«Раз – из вещания всё, выключат нас». Почему в Украине закрыли телеканал «Киевская Русь. КРТ»-10

Так журналисты транслировали кадры парада в Минске, чтобы не нарушить законы современной Украины. Черным квадратом закрыты все советские символы.

«Раз – из вещания всё, выключат нас». Почему в Украине закрыли телеканал «Киевская Русь. КРТ»-13

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины отказался продлевать лицензию. Проблемы начались, когда совет назначил проверку на жалобы зрителей. Во время программы на тему ЛГБТ ведущий «Киевской Руси» даже не пытался запретить оскорбительные высказывания гостей в адрес сексуальных меньшинств. Но самые большие претензии у киевских чиновников вызвал Лев Лещенко. Видео с песней «День Победы» в его исполнении привел к очередной проверке канала.

«Раз – из вещания всё, выключат нас». Почему в Украине закрыли телеканал «Киевская Русь. КРТ»-16

Андрей Гожий, юрист:  
В действиях Национального совета – мало того, что это злоупотребление властью и служебными полномочиями – когда в сроки, четко определенные законом, не рассматривается вопрос предоставления лицензии, игнорируется специально, чтобы у нас фактически лицензия закончилась, мы не могли обжаловать в суд. Потому что нечего обжаловать – и не продлили, и не отказали, нечего обжаловать. А раз, из вещания все, выключат нас. И второй вопрос – они передергивают и совершают подлог.  

«Раз – из вещания всё, выключат нас». Почему в Украине закрыли телеканал «Киевская Русь. КРТ»-19

Журналисты не хотят соглашаться с закрытием своего СМИ. Они даже вышли на митинг, но подверглись нападкам националистов. Теперь остается дожидаться решения суда или самого господина Зеленского. Захочет ли он защищать «Киевскую Русь», пока неизвестно.  

# Международная политика # Андрей Гожий # Владимир Зеленский # Фотофакт

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