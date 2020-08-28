«Раз – из вещания всё, выключат нас». Почему в Украине закрыли телеканал «Киевская Русь. КРТ»

Новости Украины. В Украине закрыли один из телеканалов. Что стало поводом? Подробности в программе Новости «24 часа». В Украине закрыли канал «Киевская Русь. КРТ». Это СМИ известно критикой действующей власти. Совсем недавно канал подвергся проверкам за показ парадов Победы в Москве и в Минске. Сюжет о том, как в Беларуси праздновали 9 Мая, нарушил одно из самых строгих правил Украины – запрет на демонстрацию советской символики.

Государство должно устанавливать определенный критерий качества, ниже которого нельзя опускаться. Это и прозрачность, и демократичность, и свобода слова. А потребитель уже выбирает, потому что он потребляет эти услуги.

Если телеканал, как говорится, не делает никаких плохих вещей – не призывает к насилию или свержению власти – то трогать его нельзя, даже если он власть критикует.

Чиновники наши вообще немного заврались. Мы же видим, что делается, мы видим, какое давление оказывается на телеканалы. То, что они так уверенно это делают – это уже не то что страшно, это очень страшно.

Так журналисты транслировали кадры парада в Минске, чтобы не нарушить законы современной Украины. Черным квадратом закрыты все советские символы.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины отказался продлевать лицензию. Проблемы начались, когда совет назначил проверку на жалобы зрителей. Во время программы на тему ЛГБТ ведущий «Киевской Руси» даже не пытался запретить оскорбительные высказывания гостей в адрес сексуальных меньшинств. Но самые большие претензии у киевских чиновников вызвал Лев Лещенко. Видео с песней «День Победы» в его исполнении привел к очередной проверке канала.

Андрей Гожий, юрист:

В действиях Национального совета – мало того, что это злоупотребление властью и служебными полномочиями – когда в сроки, четко определенные законом, не рассматривается вопрос предоставления лицензии, игнорируется специально, чтобы у нас фактически лицензия закончилась, мы не могли обжаловать в суд. Потому что нечего обжаловать – и не продлили, и не отказали, нечего обжаловать. А раз, из вещания все, выключат нас. И второй вопрос – они передергивают и совершают подлог.