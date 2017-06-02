Прямой эфир

Растет количество погибших в результате попытки ограбления казино в Маниле

02 июня 2017 10:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Филиппин. В списках жертв уже около 40 человек. Среди них 13 сотрудников отеля и 22 постояльца. Еще более 50 пострадавших находятся в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем, полиция Филиппин разыскивает подозреваемого в нападении на гостиницу. Ранее сообщалось, что злоумышленник совершил самоубийство. Но данные не подтвердились. Правоохранители заявляют, что он был иностранцем европейской внешности, который говорил по-английски.

Напомним, вооруженный мужчина ворвался в здание, открыл стрельбу и устроил поджег. После этого он украл игральные фишки и скрылся.

# Нападение

Другие новости рубрики

Все новости
В здании отеля в Маниле после вооруженного нападения начался пожар: есть жертвы
02 июня 2017 07:50

В здании отеля в Маниле после вооруженного нападения начался пожар: есть жертвы

Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату
02 июня 2017 07:48

Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату

Сейм Литвы увеличил возрастной ценз на покупку алкоголя до 20 лет
02 июня 2017 07:43

Сейм Литвы увеличил возрастной ценз на покупку алкоголя до 20 лет