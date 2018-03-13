Расшифровка чёрного ящика прояснит причины крушения самолёта в Непале

Новости Непала. На месте крушения пассажирского самолёта у международного аэропорта Катманду в Непале найден чёрный ящик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты не обнаружили на нём повреждений, которые могли бы затруднить расшифровку.

Начальник аэропорта сообщил, что расследование причин трагедии уже началось. Вскоре в Катманду прибудут и следователи из компании-производителя воздушного судна.

Напомним, авиакатастрофа, которая унесла жизни 49 человек, произошла накануне днём. Под присмотром врачей в медицинских учреждениях всё ещё находятся более 20 пострадавших. Предварительной причиной инцидента была названа техническая неисправность, однако позже выяснилось, что ошибку при посадке мог допустить экипаж лайнера или диспетчер, который дал неверные указания.