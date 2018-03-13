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Расшифровка чёрного ящика прояснит причины крушения самолёта в Непале

13 марта 2018 10:28
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Новости Непала. На месте крушения пассажирского самолёта у международного аэропорта Катманду в Непале найден чёрный ящик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты не обнаружили на нём повреждений, которые могли бы затруднить расшифровку.

Расшифровка чёрного ящика прояснит причины крушения самолёта в Непале-1

Начальник аэропорта сообщил, что расследование причин трагедии уже началось. Вскоре в Катманду прибудут и следователи из компании-производителя воздушного судна.

Расшифровка чёрного ящика прояснит причины крушения самолёта в Непале-4

Напомним, авиакатастрофа, которая унесла жизни 49 человек, произошла накануне днём. Под присмотром врачей в медицинских учреждениях всё ещё находятся более 20 пострадавших. Предварительной причиной инцидента была названа техническая неисправность, однако позже выяснилось, что ошибку при посадке мог допустить экипаж лайнера или диспетчер, который дал неверные указания.

Расшифровка чёрного ящика прояснит причины крушения самолёта в Непале-7

# Фотофакт # Крушение

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