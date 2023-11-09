Рассерженный водитель застрелил двух протестующих экоактивистов в Панаме

Трагедией закончилась акция экоактивистов в Панаме. В знак протеста против варварской добычи полезных ископаемых, которая убивает тропические леса, они оживленное шоссе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это очень не понравилось одному из водителей. Попытки уговорить демонстрантов пропустить его машину ни к чему не привели. Тогда он достал пистолет и открыл огонь по протестующим. Погибли два человека. Полиция задержала мужчину.