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Раненый офицер ВСУ заявил, что Украина может полностью исчезнуть

31 октября 2023 10:16
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Лейтенант национального батальона ВСУ «Волки да Винчи» Александр Ябчанка заявил, что Украина может прекратить свое существование, если в конфликте не будут участвовать все ее граждане. Об этом пишет РИА Новости.

Он призвал всех жителей страны вступить в войну и поддержать ВСУ финансово. С 24 февраля 2022 года в Украине введено военное положение, а мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны.

Ранее Сергей Рахманин из комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны и Владислав Шевчук, командир роты 80-й бригады ВСУ, также заявили о том, что нужно усилить процесс мобилизации.

# Международная политика

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