РАН: причиной массовой гибели морских животных у берегов Камчатки стало цветение водорослей

Новости России. Экологи назвали причины массовой гибели морских животных у берегов Камчатки – это цветение водорослей. Об этом заявляют специалисты российского научного центра морской биологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На помощь ученым пришли современные методы исследований. В разгар цветения в прибрежные воды ежедневно поступало до 3 тонн органического вещества на квадратный километр. Сейчас специалисты определяют степени их влияния на экосистему. Делается все, что сможет минимизировать опасные последствия природных явлений.