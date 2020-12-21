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РАН: причиной массовой гибели морских животных у берегов Камчатки стало цветение водорослей

21 декабря 2020 08:38
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Новости России. Экологи назвали причины массовой гибели морских животных у берегов Камчатки – это цветение водорослей. Об этом заявляют специалисты российского научного центра морской биологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

РАН: причиной массовой гибели морских животных у берегов Камчатки стало цветение водорослей-1

На помощь ученым пришли современные методы исследований. В разгар цветения в прибрежные воды ежедневно поступало до 3 тонн органического вещества на квадратный километр. Сейчас специалисты определяют степени их влияния на экосистему. Делается все, что сможет минимизировать опасные последствия природных явлений.  

# Экология # Фотофакт

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