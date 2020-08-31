Рамзан Кадыров: я прошу народ Беларуси поддержать в эти трудные дни своего Президента

Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики:

К сожалению, не все ценят и дорожат достигнутыми прекрасными результатами. Сегодня мы видим, что некоторые силы стараются разрушить мир и порядок в Беларуси. Подобные действия и в целом лозунги, как правило, приводят к кровопролитию и к затяжному кризису, приводящему в упадок страну. Чеченский народ, как никто другой, знает, какие страдания и разруху несет война. Мы пережили две такие трагедии, унесшие в конечном итоге сотни тысяч жизней, оставивших калеками столько же людей и превративших в руины города, райцентры, села. Поэтому, пользуясь случаем, я прошу народ Беларуси поддержать в эти трудные дни своего Президента и дать отпор силам, заинтересованным во внутреннем расколе братского нам государства.