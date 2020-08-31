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Рамзан Кадыров: я прошу народ Беларуси поддержать в эти трудные дни своего Президента

31 августа 2020 07:48
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Новости Беларуси. Сохранить страну и порядок – с такими словами к белорусам обратился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рамзан Кадыров: я прошу народ Беларуси поддержать в эти трудные дни своего Президента-1

Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики:
К сожалению, не все ценят и дорожат достигнутыми прекрасными результатами. Сегодня мы видим, что некоторые силы стараются разрушить мир и порядок в Беларуси. Подобные действия и в целом лозунги, как правило, приводят к кровопролитию и к затяжному кризису, приводящему в упадок страну. Чеченский народ, как никто другой, знает, какие страдания и разруху несет война. Мы пережили две такие трагедии, унесшие в конечном итоге сотни тысяч жизней, оставивших калеками столько же людей и превративших в руины города, райцентры, села. Поэтому, пользуясь случаем, я прошу народ Беларуси поддержать в эти трудные дни своего Президента и дать отпор силам, заинтересованным во внутреннем расколе братского нам государства. 

# Международная политика # Фотофакт

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