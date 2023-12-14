Рамасвами: Украине придется уступить восточные регионы ради мира

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами предложил сделку, которая предусматривает сохранение суверенитета Украины с уступкой восточных территорий, где проживает преобладающее русскоязычное население. Об этом пишет РИА Новости.

«Я предлагаю разумную сделку, которая предусматривала бы сохранение суверенитета Украины, да, с некоторыми уступками территорий, восточных регионов», – заявил политик.

Он также упомянул, что Украина не должна вступать в НАТО, если президент РФ Владимир Путин откажется от военного блока с Китаем. Рамасвами отметил, что конфликт Украины не отвечает американским интересам и увеличивает риск мировой войны.