Прямой эфир

Рамасвами: Украине придется уступить восточные регионы ради мира

14 декабря 2023 09:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами предложил сделку, которая предусматривает сохранение суверенитета Украины с уступкой восточных территорий, где проживает преобладающее русскоязычное население. Об этом пишет РИА Новости.

«Я предлагаю разумную сделку, которая предусматривала бы сохранение суверенитета Украины, да, с некоторыми уступками территорий, восточных регионов», – заявил политик.

Он также упомянул, что Украина не должна вступать в НАТО, если президент РФ Владимир Путин откажется от военного блока с Китаем. Рамасвами отметил, что конфликт Украины не отвечает американским интересам и увеличивает риск мировой войны.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Politico: европейские чиновники назвали Украину «черной дырой»
14 декабря 2023 08:53

Politico: европейские чиновники назвали Украину «черной дырой»

Илон Маск заявил, что Запад заставлял ВСУ наступать, когда надо было обороняться
14 декабря 2023 08:38

Илон Маск заявил, что Запад заставлял ВСУ наступать, когда надо было обороняться

Кадыров заявил, что спецоперация РФ в Украине может завершиться весной или летом
14 декабря 2023 08:24

Кадыров заявил, что спецоперация РФ в Украине может завершиться весной или летом