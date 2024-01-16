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Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки США

16 января 2024 08:58
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Американский предприниматель Вивек Рамасвами сообщил о своем выходе из президентской гонки и объявил о поддержке экс-лидера Штатов Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.

Он объявил о решении на мероприятии в Де-Мойне, штат Айова, и поздравил Трампа с победой на предварительных выборах Республиканской партии. Сезон первичных выборов стартовал в Айове, где у республиканцев проходят предварительные выборы, в ходе которых выбирается единый кандидат.

За Рамасвами проголосовало 7,8 процента республиканцев, в то время как за Трампа – около 52 процентов. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября, и Трамп, как ожидается, будет бороться за президентское кресло с действующим лидером Америки Джо Байденом.

# Выборы в США # Дональд Трамп

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