Ракету «Союз» с кораблём имени Гагарина установили на площадке Байконура. На МКС отправится также Олег Новицкий

Новости мира. Ракету-носитель «Союз» с кораблем имени Юрия Гагарина установили на стартовой площадке космодрома Байконур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Ракету-носитель «Союз» с кораблем имени Юрия Гагарина установили на стартовой площадке космодрома Байконур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
9 апреля на Международную космическую станцию отправится очередная экспедиция.
Запуск приурочен к юбилею первого полета человека в космос. 12 апреля этому знаковому событию исполнится 60 лет.
На ракете размещена соответствующая надпись, а также изображен профиль Гагарина и его автограф. Среди трех членов экипажа, которые оправятся на орбиту, и наш соотечественник – космонавт Олег Новицкий.