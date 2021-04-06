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Ракету «Союз» с кораблём имени Гагарина установили на площадке Байконура. На МКС отправится также Олег Новицкий

06 апреля 2021 12:51
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Новости мира. Ракету-носитель «Союз» с кораблем имени Юрия Гагарина установили на стартовой площадке космодрома Байконур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ракету «Союз» с кораблём имени Гагарина установили на площадке Байконура. На МКС отправится также Олег Новицкий-1

9 апреля на Международную космическую станцию отправится очередная экспедиция.

Запуск приурочен к юбилею первого полета человека в космос. 12 апреля этому знаковому событию исполнится 60 лет.

Ракету «Союз» с кораблём имени Гагарина установили на площадке Байконура. На МКС отправится также Олег Новицкий-4

На ракете размещена соответствующая надпись, а также изображен профиль Гагарина и его автограф. Среди трех членов экипажа, которые оправятся на орбиту, и наш соотечественник – космонавт Олег Новицкий.

# Космос # Олег Новицкий # Фотофакт

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