Ракету «Союз» с кораблём имени Гагарина установили на площадке Байконура. На МКС отправится также Олег Новицкий

Новости мира. Ракету-носитель «Союз» с кораблем имени Юрия Гагарина установили на стартовой площадке космодрома Байконур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запуск приурочен к юбилею первого полета человека в космос. 12 апреля этому знаковому событию исполнится 60 лет.

На ракете размещена соответствующая надпись, а также изображен профиль Гагарина и его автограф. Среди трех членов экипажа, которые оправятся на орбиту, и наш соотечественник – космонавт Олег Новицкий.