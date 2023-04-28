Ракетный удар России сорвал продвижение украинских резервов к зоне боевых действий

Российские Воздушно-космические силы произвели массированный удар крылатыми ракетами большой дальности, который помешал перемещению украинских военных резервов, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Удар был проведен ночью, все цели поражены. Военные объекты временной дислокации резервных подразделений Вооруженных сил Украины были атакованы высокоточным оружием. Как сообщили в Минобороны РФ, благодаря проведенной операции удалось остановить продвижение противника к зонам боевых действий.