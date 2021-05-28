​Радиоведущая BBC скончалась после прививки вакциной AstraZeneca

Австралийский штат Виктория вновь закрывают на карантин. Решение принято из-за вспышки заболеваемости новым штаммом COVID-19. Жесткие ограничения будут действовать как минимум неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Кипре между тем ограничения, наоборот, снимают. С 29 мая будет сокращен комендантский час. А к 10 июня данную меру и вовсе отменят. Со следующей недели жители смогут встречаться компаниями до 20 человек. Послабления стали возможны в том числе благодаря вакцинации.