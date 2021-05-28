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​Радиоведущая BBC скончалась после прививки вакциной AstraZeneca

28 мая 2021 08:54
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Австралийский штат Виктория вновь закрывают на карантин. Решение принято из-за вспышки заболеваемости новым штаммом COVID-19. Жесткие ограничения будут действовать как минимум неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Радиоведущая BBC скончалась после прививки вакциной AstraZeneca-1

На Кипре между тем ограничения, наоборот, снимают. С 29 мая будет сокращен комендантский час. А к 10 июня данную меру и вовсе отменят. Со следующей недели жители смогут встречаться компаниями до 20 человек. Послабления стали возможны в том числе благодаря вакцинации.

​Радиоведущая BBC скончалась после прививки вакциной AstraZeneca-4

Однако не везде кампания прививок проходит по плану. Поступают сообщения о новых случаях побочных эффектов у пациентов и даже о летальных исходах. Так, после применения препарата британско-шведской компании AstraZeneca скончалась 44-летняя радиоведущая BBC. Причина смерти – тромбоз. Начато расследование инцидента.

# Коронавирус # Фотофакт

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