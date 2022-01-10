Радикалы в Казахстане избивают полицейских, чтобы переодеться и выдать себя за правоохранителей

Новости Казахстана. Возвращение порядка в Казахстане во многом обусловлено действиями властей, миротворцев и военнослужащих. Особенно трудно пришлось во время беспорядков сотрудникам полиции. Их форма стала целью для нападавших. Радикалы избивали полицейских, чтобы затем переодеться и выдать себя за правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Продолжают работу в Казахстане и силы ОДКБ, в том числе представители из Беларуси. Они взяли под охрану стратегические объекты. Миротворческий контингент нашей страны выполняет задачу по обороне военного аэродрома. С первого дня ситуация находится под личным контролем белорусского лидера.
Житель Казахстана рассказывает о возвращении порядка в стране: «Дороги открыли, магазины работают»