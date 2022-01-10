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Радикалы в Казахстане избивают полицейских, чтобы переодеться и выдать себя за правоохранителей

10 января 2022 07:43
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Новости Казахстана. Возвращение порядка в Казахстане во многом обусловлено действиями властей, миротворцев и военнослужащих. Особенно трудно пришлось во время беспорядков сотрудникам полиции. Их форма стала целью для нападавших. Радикалы избивали полицейских, чтобы затем переодеться и выдать себя за правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Радикалы в Казахстане избивают полицейских, чтобы переодеться и выдать себя за правоохранителей-1

Продолжают работу в Казахстане и силы ОДКБ, в том числе представители из Беларуси. Они взяли под охрану стратегические объекты. Миротворческий контингент нашей страны выполняет задачу по обороне военного аэродрома. С первого дня ситуация находится под личным контролем белорусского лидера.  

Радикалы в Казахстане избивают полицейских, чтобы переодеться и выдать себя за правоохранителей-4

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# Протесты в Казахстане # Александр Лукашенко # Фотофакт

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