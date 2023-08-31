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Работники японского универмага бастуют против продажи дочерней компании американцам

31 августа 2023 12:06
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Новости Японии. В Японии бастуют сотрудники местного универмага. Они выступают против продажи дочерней компании американскому фонду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники японского универмага бастуют против продажи дочерней компании американцам-1

О планах объявить стачку профсоюзы предупреждали и свои претензии высказывали, но руководство решать вопрос путем переговоров не спешило. В результате забастовка крупного универмага все же состоялась, став, кстати, первой подобной за 60 лет в Японии.

Работники японского универмага бастуют против продажи дочерней компании американцам-4

Напряженность между управляющими и трудовым коллективом нарастает. Не исключено, что данная стачка не последняя. Поддержали протестующих даже конкурирующие компании.

# Забастовка # Новости Японии # Фотофакт

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