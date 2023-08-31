Работники японского универмага бастуют против продажи дочерней компании американцам

Новости Японии. В Японии бастуют сотрудники местного универмага. Они выступают против продажи дочерней компании американскому фонду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О планах объявить стачку профсоюзы предупреждали и свои претензии высказывали, но руководство решать вопрос путем переговоров не спешило. В результате забастовка крупного универмага все же состоялась, став, кстати, первой подобной за 60 лет в Японии.