Новости Италии. Работники общественного транспорта Италии начали 24-часовую забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. Также сотрудники призывают остановить рост тарифов на коммунальные услуги и энергию.

По заявлению руководства профсоюза, сейчас за свою работу люди получают мизерные деньги. А это сказывается на престиже всей отрасли. Из-за низких зарплат, огромных трудовых нагрузок и отсутствия карьерного роста профессия теряет интерес среди молодежи. Требования и претензии транспортников к властям разделяют многие итальянцы. К протестам присоединились также некоторые работники государственных, образовательных и медицинских учреждений.