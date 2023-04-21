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Работники общественного транспорта Италии начали 24-часовую забастовку

21 апреля 2023 13:34
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Новости Италии. Работники общественного транспорта Италии начали 24-часовую забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. Также сотрудники призывают остановить рост тарифов на коммунальные услуги и энергию.

Работники общественного транспорта Италии начали 24-часовую забастовку-1

По заявлению руководства профсоюза, сейчас за свою работу люди получают мизерные деньги. А это сказывается на престиже всей отрасли. Из-за низких зарплат, огромных трудовых нагрузок и отсутствия карьерного роста профессия теряет интерес среди молодежи. Требования и претензии транспортников к властям разделяют многие итальянцы. К протестам присоединились также некоторые работники государственных, образовательных и медицинских учреждений.

# Забастовка # Новости Италии # Фотофакт

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