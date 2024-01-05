Работники крупной испанской авиакомпании устроили забастовки в пиковый сезон

Сотни авиарейсов задержаны или отменены в Испании из-за масштабной четырехдневной забастовки наземного персонала одной из крупнейших авиакомпаний страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. Стачка началась в самый пиковый праздничный сезон. Десятки тысяч пассажиров застряли в аэропортах Барселоны, Малаги, Ибицы и других крупных городах страны. Без перебоев пока работает лишь воздушная гавань Мадрида.