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Работники крупной испанской авиакомпании устроили забастовки в пиковый сезон

05 января 2024 14:42
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Сотни авиарейсов задержаны или отменены в Испании из-за масштабной четырехдневной забастовки наземного персонала одной из крупнейших авиакомпаний страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники крупной испанской авиакомпании устроили забастовки в пиковый сезон-1

Они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. Стачка началась в самый пиковый праздничный сезон. Десятки тысяч пассажиров застряли в аэропортах Барселоны, Малаги, Ибицы и других крупных городах страны. Без перебоев пока работает лишь воздушная гавань Мадрида.

# Забастовка

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