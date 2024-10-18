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Работники автопрома Италии вышли на общенациональную забастовку

18 октября 2024 13:43
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Работники автомобильной промышленности Италии вышли на общенациональную забастовку. Она стала крупнейшей за последние 20 лет. Марши и демонстрации состоялись по всей стране, но самая массовая акция проходит в эти минуты в Риме, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники автопрома Италии вышли на общенациональную забастовку-2

На улицы итальянской столицы, перекрыв центр города, вышли десятки тысяч человек. Они требуют от правительства увеличить финансирование отрасли и дать гарантии сохранности рабочих мест. Сейчас итальянский автопром испытывает очень трудные времена. За последние 17 лет выпуск автомобилей сократился почти на 70 %. И, по данным профсоюзов, это падение будет продолжаться. Руководство предприятий обвиняет в кризисе правила ЕС по выбросам углерода и росте производственных издержек. Поэтому не исключено, что им придется закрыть некоторые сборочные заводы, чтобы противостоять конкуренции со стороны Китая.

# Кризис в ЕС

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