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Работать предстоит в сложных условиях. МЧС Беларуси поможет Турции в тушении лесных пожаров

11 мая 2021 12:37
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Белорусские спасатели вновь приступают к тушению лесных пожаров в Турции. Вертолет Ми-8 авиации МЧС уже прибыл в эту страну, сообщили в программе Новости «24» часа на СТВ.

Работать предстоит в сложных условиях. МЧС Беларуси поможет Турции в тушении лесных пожаров-1

Работать предстоит в сложных условиях в горах. После подготовительных тест-полетов и инструктажей будет определено конкретное место дежурства нашего экипажа.

Отметим, это уже не первый опыт сотрудничества. В Турции высоко ценят мастерство наших специалистов, поэтому из года в год в пожароопасный период ждут белорусские экипажи. В борьбе с природными стихиями наши помогают и другим странам. Авиацию МЧС задействовали в тушении лесных пожаров в Греции, России, Латвии и Грузии. Белорусские специалисты также направлялись на помощь от наводнения жителям Сербии.

# Пожар # Фотофакт

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