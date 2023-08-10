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Работает за счёт увлажнения. Китаянка купила для своей собаки охлаждающую попону

10 августа 2023 10:05
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Новости Китая. Самая крутая собака в Шанхае: Мэри завидная и богатая невеста. Конечно, стараниями своей хозяйки. Ми Цзяи приобрела своей любимице специальную попону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стоит она 70 долларов, но спасение от жары – дорогое удовольствие. Попона не дает собаке перегреться. А в условиях изнуряющей жары это действительно иногда вопрос жизни и смерти.

Работает за счёт увлажнения. Китаянка купила для своей собаки охлаждающую попону-1

Ми Цзяи, владелица собаки:
Если на улице больше 30 градусов, я надеваю на собаку охлаждающую попону. Она работает за счет увлажнения. На улице влага испаряется и снижает воздействие жары.

Работает за счёт увлажнения. Китаянка купила для своей собаки охлаждающую попону-4

Собаки, как и люди, не застрахованы от теплового удара. К тому же животные могут получить ожог лап. Ветеринары напоминают, что асфальт в жару сильно прогревается. Этим летом в Китае было зарегистрировано несколько дней с рекордно высокой температурой.

# Животные # Новости Китая # Фотофакт

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