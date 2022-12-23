Работа аэропортов Британии может замедлиться – на 23 декабря объявлена забастовка погранслужбы

Новости Великобритании. Сотни тысяч британцев рискуют не попасть домой на Рождество из-за объявленной на 23 декабря забастовки сотрудников погранслужбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что стачка продлится до Нового года и затронет все крупнейшие аэропорты Соединенного Королевства. Пограничники требуют повышения зарплаты и улучшений условий труда. Чтобы добиться своих требований, они будут обслуживать вдвое меньше пассажиров, чем обычно. Из-за этого работа аэропортов может серьезно замедлиться.