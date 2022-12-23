Работа аэропортов Британии может замедлиться – на 23 декабря объявлена забастовка погранслужбы

Новости Великобритании. Сотни тысяч британцев рискуют не попасть домой на Рождество из-за объявленной на 23 декабря забастовки сотрудников погранслужбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Сотни тысяч британцев рискуют не попасть домой на Рождество из-за объявленной на 23 декабря забастовки сотрудников погранслужбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ожидается, что стачка продлится до Нового года и затронет все крупнейшие аэропорты Соединенного Королевства. Пограничники требуют повышения зарплаты и улучшений условий труда. Чтобы добиться своих требований, они будут обслуживать вдвое меньше пассажиров, чем обычно. Из-за этого работа аэропортов может серьезно замедлиться.
Но, несмотря на это, они вряд ли смогут добиться своих целей. Правительство, вместо того чтобы обсудить требования пограничников, посоветовало британцам отказаться от перелетов и продумать альтернативный маршрут. В Великобритании сейчас проходит волна забастовок и митингов работников разных сфер на фоне рекордной инфляции и ухудшения экономической ситуации в стране.
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