Пять дней изоляции. Великобритания собирается сократить карантин для туристов

После прилета и пяти дней изоляции иностранцы должны будут сдать платный тест на COVID-19. В случае отрицательного результата, надобности в карантине больше не будет.

Между тем, ВОЗ предостерегает страны от рождественских послаблений карантина. В организации отметили, что резкое снятие ограничений в государствах с неблагоприятной эпидобстановкой может привести к всплеску заболеваемости. В то же время, сохранять жесткие меры блокировки в ВОЗ также не рекомендуют. Такой сценарий может привести к ухудшению эмоционального состояния жителей и, как итог, к массовым протестам против карантина.

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