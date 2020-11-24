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Пять дней изоляции. Великобритания собирается сократить карантин для туристов

24 ноября 2020 15:34
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Новости Великобритании. В Великобритании с 15 декабря могут сократить продолжительность карантина для туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пять дней изоляции. Великобритания собирается сократить карантин для туристов-1

После прилета и пяти дней изоляции иностранцы должны будут сдать платный тест на COVID-19. В случае отрицательного результата, надобности в карантине больше не будет.

Ведущие авиакомпании предлагают заменить карантин тестом на коронавирус перед вылетом

Пять дней изоляции. Великобритания собирается сократить карантин для туристов-4

Между тем, ВОЗ предостерегает страны от рождественских послаблений карантина. В организации отметили, что резкое снятие ограничений в государствах с неблагоприятной эпидобстановкой может привести к всплеску заболеваемости. В то же время, сохранять жесткие меры блокировки в ВОЗ также не рекомендуют. Такой сценарий может привести к ухудшению эмоционального состояния жителей и, как итог, к массовым протестам против карантина.

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# Коронавирус # Фотофакт

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