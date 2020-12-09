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Пять человек погибли в результате крушения вертолёта во Франции

09 декабря 2020 11:54
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Новости Франции. В результате крушения вертолета на востоке Франции погибли пять человек. Среди них – сотрудники навигационной службы и спасатели. Авария произошла на высоте около двух километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пять человек погибли в результате крушения вертолёта во Франции-1

О крушении сообщил пилот воздушного судна. Мужчина успел катапультироваться и сейчас с тяжелыми травмами находится в больнице. В поисково-спасательных работах задействованы 40 человек и несколько вертолетов.

По предварительной информации, причиной аварии могла стать плохая погода. Воздушное судно специализировалось на спасательных операциях во французских Альпах и других регионах страны.

# Крушение # Фотофакт

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