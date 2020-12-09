Пять человек погибли в результате крушения вертолёта во Франции

Новости Франции. В результате крушения вертолета на востоке Франции погибли пять человек. Среди них – сотрудники навигационной службы и спасатели. Авария произошла на высоте около двух километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О крушении сообщил пилот воздушного судна. Мужчина успел катапультироваться и сейчас с тяжелыми травмами находится в больнице. В поисково-спасательных работах задействованы 40 человек и несколько вертолетов.

По предварительной информации, причиной аварии могла стать плохая погода. Воздушное судно специализировалось на спасательных операциях во французских Альпах и других регионах страны.