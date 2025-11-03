Пять человек погибли при сходе снежной лавины в Альпах

По меньшей мере пять человек погибли при сходе снежной лавины в горах на севере Италии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами происшествия стали несколько групп иностранных альпинистов – все граждане Германии. Еще двое числятся попавшими без вести. О трагедии смогли сообщить двое выживших туристов. На месте ЧП проходит поисково-спасательная операция, в которой задействовано несколько десятков специалистов и вертолет. Работу осложняют сильный туман и сложный горный рельеф.