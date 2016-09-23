Пять человек погибли при падении лифта на стройке в Москве: среди жертв – белорус

Новости России. Причины трагедии на одной из московских строек выясняют российские следователи. Пять человек погибли при падении грузового лифта. Среди них был гражданин Беларуси.

На месте случившегося весь день работали оперативники. Следствию предстоит выяснить причины отказа систем страховки, которые должны были сработать в аварийной ситуации. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Всеми необходимыми вопросами касательно погибшего белоруса занимается посольство нашей страны в Российской Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.