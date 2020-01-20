Прямой эфир

Пять человек погибли из-за прорыва трубы с горячей водой в отеле Перми

20 января 2020 07:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Перми 5 человек погибли в одном из отелей в результате прорыва трубы с горячей водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще трое – в больнице.

Пять человек погибли из-за прорыва трубы с горячей водой в отеле Перми-1

Пять человек погибли из-за прорыва трубы с горячей водой в отеле Перми-3

Мини-отель находится в подвальном помещении жилого дома. Тела погибших были обнаружены в одном из номеров во время проведения работ по откачиванию воды.

На месте ЧП работают правоохранители, спасатели и бригады скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.

Пять человек погибли из-за прорыва трубы с горячей водой в отеле Перми-6

Пять человек погибли из-за прорыва трубы с горячей водой в отеле Перми-8

# Несчастный случай # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Системы распознавания лиц запретят в странах ЕС
20 января 2020 07:03

Системы распознавания лиц запретят в странах ЕС

Иран передаст Украине чёрные ящики сбитого пассажирского самолёта
20 января 2020 06:59

Иран передаст Украине чёрные ящики сбитого пассажирского самолёта

В Китае ещё 17 человек заразились пневмонией нового вида, от которой уже умерли два жителя
20 января 2020 06:44

В Китае ещё 17 человек заразились пневмонией нового вида, от которой уже умерли два жителя