Пять человек погибли из-за прорыва трубы с горячей водой в отеле Перми

Новости России. В Перми 5 человек погибли в одном из отелей в результате прорыва трубы с горячей водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще трое – в больнице.
Новости России. В Перми 5 человек погибли в одном из отелей в результате прорыва трубы с горячей водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще трое – в больнице.
Мини-отель находится в подвальном помещении жилого дома. Тела погибших были обнаружены в одном из номеров во время проведения работ по откачиванию воды.
На месте ЧП работают правоохранители, спасатели и бригады скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.