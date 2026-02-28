Прямой эфир

ПВО РФ за ночь сбила 97 украинских беспилотников над российскими регионами

28 февраля 2026 08:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
ПВО РФ за ночь сбила 97 украинских беспилотников над российскими регионами-0

ПВО России в течение ночи нейтрализовали 97 украинских БПЛА над 7 регионами РФ и Черным морем, пишет РИА Новости.

Минобороны РФ информирует, дежурные средства ПВО ночью с 27 на 28 февраля уничтожили 97 БЛА самолетного типа ВС Украины. 40 дронов перехвачены в районе Крыма, 22 – в районе территории Брянской области, 16 – в Белгородской, 10 – над Черным морем. Также 4 беспилотника ликвидировали в районе Краснодарского края, еще по 2 – над Курской и Калужской областями, 1 – в Тульской.

Фото: Pinterest

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Израиль начал массированную атаку на Иран
28 февраля 2026 07:35

Израиль начал массированную атаку на Иран

В Милане трамвай сошел с рельсов
27 февраля 2026 19:55

В Милане трамвай сошел с рельсов

Польша потратит большую часть военных кредитов ЕС на артиллерию и ПВО
27 февраля 2026 19:50

Польша потратит большую часть военных кредитов ЕС на артиллерию и ПВО