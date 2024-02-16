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ПВО РФ уничтожили 5 украинских БПЛА над Белгородской областью и Черным морем

16 февраля 2024 07:25
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Минобороны РФ заявило, что 5 беспилотников Украины перехвачены и ликвидированы средствами ПВО. Об этом пишет РИА Новости.

Это произошло после того, как киевские власти предприняли попытки осуществить террористический акт над Белгородской областью и Черным морем. Один из БПЛА был уничтожен в районе Белгородской области, четыре других – над акваторией Черного моря. Для атаки украинская армия применила дроны самолетного типа.

Вооруженные силы Украины систематически продолжают обстрелы центральной и приграничных областей России с применением беспилотников.

# Международная политика

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