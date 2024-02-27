ПВО РФ уничтожили 3 дрона ВСУ над Брянской и Белгородской областями

ПВО России предотвратили попытку теракта, запланированную киевским режимом с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Всего было сбито три дрона. Два беспилотника были обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области и один – над Белгородской областью. Губернатор Брянской области сообщил, что никто из людей не пострадал.

Военные Украины систематически предпринимают попытки атаковать территорию России с использованием дронов, но система ПВО с успехом справляется с этой угрозой.