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ПВО РФ уничтожили 3 дрона ВСУ над Брянской и Белгородской областями

27 февраля 2024 07:53
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ПВО России предотвратили попытку теракта, запланированную киевским режимом с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Всего было сбито три дрона. Два беспилотника были обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области и один – над Белгородской областью. Губернатор Брянской области сообщил, что никто из людей не пострадал.

Военные Украины систематически предпринимают попытки атаковать территорию России с использованием дронов, но система ПВО с успехом справляется с этой угрозой.

# Международная политика

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