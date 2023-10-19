ПВО РФ уничтожила воздушную цель близ Ростовской области

В Ростовской области средствами противовоздушной обороны уничтожена воздушная цель. Об этом заявил губернатор Василий Голубев, пишет РИА Новости. Разрушений и жертв нет. Также сообщается, что очевидец из Ростова-на-Дону видел следы в небе, но не услышал взрыва.

Военные Украины нередко наносят беспилотные удары по регионам России, особенно приграничным и центральной части страны. В частности, в сентябре над Ростовом-на-Дону было сбито два беспилотных летательных аппарата, в ходе чего были повреждены фасады зданий и автомобили.