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ПВО РФ уничтожила воздушную цель близ Ростовской области

19 октября 2023 10:06
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В Ростовской области средствами противовоздушной обороны уничтожена воздушная цель. Об этом заявил губернатор Василий Голубев, пишет РИА Новости. Разрушений и жертв нет. Также сообщается, что очевидец из Ростова-на-Дону видел следы в небе, но не услышал взрыва.

Военные Украины нередко наносят беспилотные удары по регионам России, особенно приграничным и центральной части страны. В частности, в сентябре над Ростовом-на-Дону было сбито два беспилотных летательных аппарата, в ходе чего были повреждены фасады зданий и автомобили.

# Международная политика

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