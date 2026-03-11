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ПВО РФ уничтожила 185 украинских БПЛА над российскими регионами за ночь

11 марта 2026 05:54
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ПВО РФ уничтожила 185 украинских БПЛА над российскими регионами за ночь-0

Силы противовоздушной обороны России в течение ночи нейтрализовали 185 украинских БЛА самолетного типа над территорией РФ, пишет РИА Новости.

Оборонное ведомство РФ информирует, что ночью на 11 марта осуществлен перехват и уничтожение 185 беспилотников ВС Украины. Так, украинские беспилотные летательные аппараты ликвидированы в районе Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областей, акватории Азовского моря, над Краснодарским краем, Курской, Ростовской областями, над Республикой Крым, Самарской, Саратовской областями, а также над Черным морем.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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