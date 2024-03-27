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ПВО РФ уничтожила 18 снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью

27 марта 2024 12:37
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Силами противовоздушной обороны РФ ликвидированы 18 снарядов РСЗО Vampire над территорией Белгородской области, пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

Ведомство сообщает, что ночью с 26 на 27 марта ВС Украины пытались провести атаку по объектам на территории РФ посредством реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Средствами ПВО России воздушные цели успешно уничтожены в небе над территорией Белгородской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал о том, что в результат атаки одним человеком были получены ранения.

# Международная политика

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