ПВО РФ уничтожила 18 снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью

Силами противовоздушной обороны РФ ликвидированы 18 снарядов РСЗО Vampire над территорией Белгородской области, пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

Ведомство сообщает, что ночью с 26 на 27 марта ВС Украины пытались провести атаку по объектам на территории РФ посредством реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Средствами ПВО России воздушные цели успешно уничтожены в небе над территорией Белгородской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал о том, что в результат атаки одним человеком были получены ранения.