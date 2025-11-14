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ПВО РФ сбили за ночь 216 БПЛА Над регионами России

14 ноября 2025 08:33
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ПВО РФ сбили за ночь 216 БПЛА Над регионами России-0

Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь силы ПВО уничтожили 216 украинских дронов над различными регионами России. Об этом пишет РИА Новости.

Больше всего беспилотников было сбито в Краснодарском крае (66), над Черным морем (59) и в Саратовской области (45). В Крыму было уничтожено 19 летательных аппаратов.

Другие были перехвачены в Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Тамбовской, Брянской, Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областях.

В качестве ответа на атаки на гражданскую инфраструктуры российские войска применяют высокоточное оружие и беспилотные летательные аппараты, нанося удары только по военным объектам и предприятиям оборонной промышленности на территории Украины.

Фото: pixabay

# Международная политика # Оружие и боеприпасы

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