ПВО РФ сбили за ночь 216 БПЛА Над регионами России

Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь силы ПВО уничтожили 216 украинских дронов над различными регионами России. Об этом пишет РИА Новости.

Больше всего беспилотников было сбито в Краснодарском крае (66), над Черным морем (59) и в Саратовской области (45). В Крыму было уничтожено 19 летательных аппаратов.

Другие были перехвачены в Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Тамбовской, Брянской, Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областях.

В качестве ответа на атаки на гражданскую инфраструктуры российские войска применяют высокоточное оружие и беспилотные летательные аппараты, нанося удары только по военным объектам и предприятиям оборонной промышленности на территории Украины.

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