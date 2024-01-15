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ПВО РФ сбила три ракеты «Точка-У» над Курской областью

15 января 2024 07:30
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По сообщению Министерства обороны РФ, над территорией Курской области были уничтожены три ракеты «Точка-У», выпущенные Украиной. Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом киевский режим пытался провести теракт на территории РФ. Ракеты были сбиты в районе Фатежского района, что было подтверждено губернатором Курской области Романом Старовойтом.

Вооруженные силы Украины по-прежнему обстреливают российские центральные и приграничные регионы, применяя беспилотные летательные аппараты и проводя диверсионные операции. Например, В результате атаки беспилотников на село Теткино в Курской области в воскресенье был ранен один человек.

# Оружие и боеприпасы

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