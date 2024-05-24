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ПВО РФ сбила три ракеты ATACMS над Крымом и два БПЛА над Белгородской областью

24 мая 2024 07:47
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В ночное время российские ПВО успешно отбили ряд атак, сбив три ракеты ATACMS над Крымом и два беспилотника в Белгородской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Также сообщается, что морская авиация ликвидировала три катера-беспилотника в Черном море.

Ранее ракетный удар ВСУ унес жизни двух человек в Симферопольском районе и нанес повреждения заброшенному объекту под Алуштой. Украина по-прежнему атакует приграничные районы России с помощью дронов и диверсий, но большая часть беспилотников уничтожается системами ПВО.

# Международная политика

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