ПВО РФ сбила более 600 украинских БПЛА над регионами страны за ночь

ВС России нейтрализовали свыше 600 украинских БПЛА над регионами страны ночью с 5 на 6 августа, пишет РИА Новости.

Минобороны России информирует, что дежурными средствами ПВО ликвидированы 605 украинских БЛА в районе Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, акваториями Азовского и Черного морей.

По данным информагентства, самая массированная атака с начала 2026 года произошла 26 июня – уничтожено 660 дронов ВСУ. Ночью с 1 на 2 августа военные сбили 635 украинских дрона.

Фото: Pinterest