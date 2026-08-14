ПВО РФ сбила 553 украинских БПЛА над российскими регионами за ночь

ПВО России ночью перехватила и уничтожила над 19 регионами РФ и над водами Черного и Азовского морей 553 украинских дрона, пишет ТАСС.

В Минобороны РФ информировали, что на протяжении ночи с 13 на 14 августа расчетами противоракетной обороны нейтрализованы украинские БПЛА над Новгородской, Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Псковской, Орловской, Тульской, Липецкой, Костромской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским, Ставропольским краями и Республикой Крым. БЛА также ликвидированы над Черным и Азовским морями.

В воздушном пространстве Латвии обнаружен неизвестный БПЛА

Фото: Pinterest