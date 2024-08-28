ПВО РФ сбила 12 беспилотников ВСУ над российскими областями

Средствами ПВО России ликвидированы 12 украинских БПЛА над территориями Воронежской и Ростовской областей, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Ведомство информирует, что ночью с 27 на 28 августа Киев осуществил попытку атаковать объекты, расположенные на территории РФ, посредством 12 беспилотников самолетного типа. В небе над Воронежской областью ликвидированы 8 украинских БЛА, над Ростовской областью – 4.