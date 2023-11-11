ПВО РФ обезвредили два БПЛА над Смоленской и Московской областями

Министерство обороны РФ сообщило о факте перехвата двух беспилотных летательных аппаратов Украины в районе Смоленской и Московской областей. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве отметили, что это была очередная предпринятая киевским режимом террористическая попытка совершить теракт по территории России. При падении беспилотника в Смоленской области никто не пострадал.

Вооруженные силы Украины часто атакуют с помощью дронов российские регионы, в особенности приграничные районы и Центральную Россию.