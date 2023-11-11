Прямой эфир

ПВО РФ обезвредили два БПЛА над Смоленской и Московской областями

11 ноября 2023 08:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Министерство обороны РФ сообщило о факте перехвата двух беспилотных летательных аппаратов Украины в районе Смоленской и Московской областей. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве отметили, что это была очередная предпринятая киевским режимом террористическая попытка совершить теракт по территории России. При падении беспилотника в Смоленской области никто не пострадал.

Вооруженные силы Украины часто атакуют с помощью дронов российские регионы, в особенности приграничные районы и Центральную Россию.

# Оружие и боеприпасы

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко поздравил народ Польши с Национальным праздником независимости
11 ноября 2023 07:28

Лукашенко поздравил народ Польши с Национальным праздником независимости

Лазуткин: По поводу КПСС. Как подонки продали Россию
10 ноября 2023 21:51

Лазуткин: По поводу КПСС. Как подонки продали Россию

Григорий Азарёнок: Ситуация очень опасная. Бой неизбежен
10 ноября 2023 21:35

Григорий Азарёнок: Ситуация очень опасная. Бой неизбежен