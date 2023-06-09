Путин заявил о начале контрнаступления Украины

Российский лидер Владимир Путин заявил, что украинское наступление началось, поскольку Киев использует стратегические резервы, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что украинские войска не смогли достичь своих целей ни на одном из участков боевых действий. Путин отметил мужество и героизм бойцов, а также эффективность отечественного оружия.

Президент РФ констатировал, что контратака провалилась, но вместе с тем заметил, что украинские войска по-прежнему обладают наступательным потенциалом.

Путин также указал на существенные потери в украинских Вооруженных силах, превышающие «классический» показатель для наступательных операций. Он отметил, что военное руководство России оценивает обстановку на поле боя и учитывает стремительное развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Российский лидер также указал, что в основе нынешней ситуации в Украине лежат события прошлых лет и что ответственность за них лежит на киевском режиме, возникшем в результате государственного переворота.