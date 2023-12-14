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Путин заявил о готовности РФ вести диалог с Вашингтоном

14 декабря 2023 12:15
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 14 декабря заявил о готовности Москвы вести диалог с Вашингтоном, отметив, что Штаты играют важную роль. Об этом пишет ТАСС.

 

 

«Мы и с ними готовы выстраивать отношения. Мы считаем, что США - важная и нужная страна», – указал глава российского государства.

Он заявил, что РФ готова к восстановлению отношений с Соединенными Штатами, но для этого необходимо, чтобы в Америке произошли кардинальные изменения, включая уважительное отношение к другим странам и поиски компромисса, а не применение санкций и силовых действий для решения своих вопросов.

Путин также констатировал, что американская имперская политика мешает и самим США, потому что в общественном представлении они должны вести себя как империя, а любая уступка воспринимается как провал. Но при этом он подчеркнул, что на данный момент нет условий для восстановления отношений между Российской Федерацией и Соединенными Штатами.

# Владимир Путин

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