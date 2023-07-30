Путин заявил, что Россия готова к военному столкновению с НАТО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не ищет прямого столкновения с НАТО, но если кому-то захочется подобного, то Москва готова к этому, сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что страна неизменно готова реагировать на все сценарии, но на деле никто не жаждет такой конфронтации. Также он заявил, что для предотвращения подобных столкновений по инициативе США был создан особый механизм, который позволяет руководителям отдельных подразделений напрямую общаться и проводить консультации в случае возникновения кризисных ситуаций.