Прямой эфир

Путин заявил, что Россия готова к военному столкновению с НАТО

30 июля 2023 09:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не ищет прямого столкновения с НАТО, но если кому-то захочется подобного, то Москва готова к этому, сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что страна неизменно готова реагировать на все сценарии, но на деле никто не жаждет такой конфронтации. Также он заявил, что для предотвращения подобных столкновений по инициативе США был создан особый механизм, который позволяет руководителям отдельных подразделений напрямую общаться и проводить консультации в случае возникновения кризисных ситуаций. 

# Международная политика # Владимир Путин

Другие новости рубрики

Все новости
Экс-советник Пентагона: граждане России осознали, что борются за выживание
30 июля 2023 09:33

Экс-советник Пентагона: граждане России осознали, что борются за выживание

Минобороны РФ: Украина предприняла попытку атаковать объекты в Крыму 25 БПЛА
30 июля 2023 09:32

Минобороны РФ: Украина предприняла попытку атаковать объекты в Крыму 25 БПЛА

В Канаде второй год подряд растёт уровень преступности
30 июля 2023 08:12

В Канаде второй год подряд растёт уровень преступности