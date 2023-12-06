Путин заявил, что отношения РФ и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень

Президент России Владимир Путин на переговорах в Абу-Даби с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном заявил, что между двумя странами беспрецедентно высокий уровень отношений, пишет ТАСС.

«Сегодня наши отношения благодаря вашей позиции вышли на беспрецедентно высокий уровень. И мы с вами в постоянном контакте, и наши коллеги постоянно работают друг с другом», – подчеркнул глава Российской Федерации.

Также Владимир Путин добавил, что «ОАЭ – главный торговый партнер России в арабском мире». В 2022 году товарооборот между странами увеличился на 67,7%. Также, президент РФ отметил, что продвигается промышленная кооперация двух стран, идет реализация крупных проектов в нефтегазовой сфере, страны сотрудничают по линии ОПЕК+.