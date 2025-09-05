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Путин заявил, что иностранные войска в Украине станут мишенью РФ

05 сентября 2025 11:02
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Путин заявил, что иностранные войска в Украине станут мишенью РФ-0

Российский президент Владимир Путин заявил, что все иностранные войска на территории Украины будут считаться законными целями для поражения. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, это связано с попытками втянуть страну в НАТО, что вызывает озабоченность Москвы. Он отметил, что в случае достижения устойчивого мира в присутствии иностранных военных больше не будет нужды, и Россия готова соблюдать достигнутые договоренности.

Также Путин отметил, что каждая страна имеет право самостоятельно выбирать способы обеспечения своей безопасности, но такие решения не должны игнорировать российские интересы. В то же время он выразил свою готовность к диалогу с Киевом, хотя и не видит в нем практического смысла.

Фото: pixabay

# Международная политика # Владимир Путин

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