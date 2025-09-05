Путин заявил, что иностранные войска в Украине станут мишенью РФ

Российский президент Владимир Путин заявил, что все иностранные войска на территории Украины будут считаться законными целями для поражения. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, это связано с попытками втянуть страну в НАТО, что вызывает озабоченность Москвы. Он отметил, что в случае достижения устойчивого мира в присутствии иностранных военных больше не будет нужды, и Россия готова соблюдать достигнутые договоренности.

Также Путин отметил, что каждая страна имеет право самостоятельно выбирать способы обеспечения своей безопасности, но такие решения не должны игнорировать российские интересы. В то же время он выразил свою готовность к диалогу с Киевом, хотя и не видит в нем практического смысла.

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