Президент РФ Владимир Путин заявил, что Западу придется найти точки соприкосновения с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Также он назвал чушью утверждения Байдена о возможных российских агрессивных действиях в отношении НАТО, назвав их стремлением оправдать неправильную политику США.

Он подчеркнул, что РФ в конфликте с НАТО не заинтересована и хочет развивать отношения. Он заметил, что проблемы с Альянса создаются искусственно, потому что Запад не желает рассматривать Россию как конкурента. Однако, несмотря даже на протесты Москвы, Североатлантический альянс продолжает расширяться, приближаясь к границам Российской Федерации.