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Путин: Западу придется найти точки соприкосновения с Россией

17 декабря 2023 11:33
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Западу придется найти точки соприкосновения с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Также он назвал чушью утверждения Байдена о возможных российских агрессивных действиях в отношении НАТО, назвав их стремлением оправдать неправильную политику США.

Он подчеркнул, что РФ в конфликте с НАТО не заинтересована и хочет развивать отношения. Он заметил, что проблемы с Альянса создаются искусственно, потому что Запад не желает рассматривать Россию как конкурента. Однако, несмотря даже на протесты Москвы, Североатлантический альянс продолжает расширяться, приближаясь к границам Российской Федерации.

# Международная политика

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